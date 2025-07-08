Смолову грозит реальный срок после драки в "Кофемании"

Еще один футболист оскандалился в популярном заведении

Пострадавшие во время драки в "Кофемании" намерены ответил футболисту Федору Смолову. Челябинский бизнесмен, который получил кулаком в лицо от спортсмена, решил снять побои по месту жительства и отправить в столичную полицию. Если правоохранители квалифицируют вред как тяжкий, Смолову может грозить реальный срок – до восьми лет колонии.

Сведения о конфликте в "Кофемании" между мужчинами разнятся. Футболист утверждает, что его начали шантажировать и требовать огромных денег за видео с ударом, несмотря на то, что он возместил 1 млн рублей ущерба пострадавшему. По его словам, после этого сторонние люди начали требовать с него еще более крупной суммы, чтобы о случившемся не узнали СМИ. После этого он ответил, что будет решать вопрос по закону.

Сообщается, что Смолов подал заявление о шантаже. При этом пострадавшие готовятся к ответному нападению. Какие именно травмы получил челябинский бизнесмен, неизвестно – до этого сообщалось якобы о переломе костей лица. Такой вред могут отнести к тяжкому, если он приводит к потере каких-либо функций.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", ранее футболист извинился за инцидент и отметил, что решать вопросы силой нельзя. При этом до сих пор неизвестно, из-за чего случился конфликт: одни сообщают о споре из-за карьеры Смолова, другие заявили, что причиной перепалки стала девушка.