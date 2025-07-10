Заблокировал везде: актер Васильев прекратил общение с сыном и внуками

Заблокировал везде: актер Васильев прекратил общение с сыном и внуками
Фото: АГН "Москва"
Что стало камнем раздора в семействе - неизвестно

Актер Анатолий Васильев перестал общаться со своими наследниками от первого брака с актрисой Татьяной Васильевой. Его сын Филипп сообщил в соцсетях, что в последние годы артист все реже стремился поддерживать контакты с родственниками, а недавно стало известно, что он вовсе заблокировал всех внуков в соцсетях.

Сын Васильева отметил, что решение не общаться принял именно его отец. Долгие годы он сам пытался связываться с родителем, но не чувствовал, что тот в этом хоть как-то заинтересован. Однажды его старшая дочь, которая родилась со знаменитым дедушкой в один день, пыталась позвонить ему и поздравить, но никто ей не ответил. 

"Ему с этим жить. Больше ничего не скажу", – отметил Филипп.

Сейчас у Анатолия Васильева пятеро внуков, но с ними он не поддерживает общение. Самый младший родился в 2025 году. От второго брака у артиста есть дочь, которой 33 года. Детей, по официальным данным, у нее нет. В одном из интервью актриса Татьяна Васильева признавалась, что осуждает бывшего мужа за решение вычеркнуть сына и его детей из своей жизни.

Источник: соцсети

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