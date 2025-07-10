Стало известно о ссорах Брэда Питта с возлюбленной

Артист не хочет вести девушку под венец, но требует от нее рождения ребенка

Официально разведенный в начале года Брэд Питт столкнулся с новыми сложностями в отношениях со своей возлюбленной Инес де Рамон. Источники, близкие к паре, говорят, что сейчас они часто ссорятся из-за разных взглядов на свое будущее.

Голливудский актер мечтает снова стать отцом. Так он хочет исправить ошибки прошлого, из-за которых от него отказались пятеро детей. Свою подругу он уговаривает на рождение совместного ребенка, и она готова, но при одном условии.

"Она обожает Брэда и хотела бы родить ему ребенка, но не если он будет тянуть со свадьбой", – поделились источники.

Однако для Питта женитьба – слабое место. Развод с Анджелиной Джоли принес ему столько боли и страданий, что теперь он боится снова связывать себя обязательствами. Артист пытался успокоить возлюбленную, что обязательно возьмет ее в жены, когда для этого придет время, но она непреклонно требует кольцо на палец до того, как забеременеет.

Источники говорят, что Инес хочет реального подтверждения от Брэда своих чувств, поскольку она опасается, что просто заполняет пустоту актера после изнурительного развода.