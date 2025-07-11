Врач назвала причины лишнего веса у Оксаны Федоровой

В последнее время модель поправилась

Телеведущая Оксана Федорова, как известно, очень много сил уделяет собственной внешности. Однако, несмотря на это, по современным стандартам красоты она обладает лишним весом, от которого не выходит избавиться с помощью занятий спортом и танцев. Врач-диетолог Кристина Пришвина объяснила, с чем могут быть связаны изменения в теле знаменитой красавицы.

По словам специалиста, проблемы с похудением бывают у людей, страдающих от гормональных нарушений. Например, к набору веса часто приводит гипотериоз, поскольку болезнь замедляет обменные процессы в организме.

Также изменить фигуру может синдром поликистозных яичников, который способен приводить к появлению жира, особенно в области живота. Увеличить вес могут и некоторые лекарства. Это гормональные препараты, антидепрессанты, противосудорожные средства, влияющие на аппетит и метаболизм.

"Конечно, не стоит забывать про стресс и депрессию. Психоэмоциональное состояние напрямую влияет на гормональный фон и поведение", – отметила медик.

Пришвина напомнила, что с годами сбросить накопленный жир становится сложнее, поскольку обменные процессы замедляются. При этом она подчеркнула, что, несмотря на лишний вес, Федорова выглядит хорошо для своего возраста.