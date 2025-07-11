Жена Петрова рассказала о походах к психотерапевту на фоне отношений с актером

Девушка отметила, что ее путь к душевному спокойствию не был быстрым

Супруга российского актера Александра Петрова сделала неожиданное признание в соцсетях. 24-летняя Виктория рассказала, что последние два года, в течение которых она встречается со знаменитостью, ей пришлось регулярно посещать сеансы по психотерапии.

Девушка отметила, что за это время она сменила шесть специалистов, прежде чем начала чувствовать положительный результат. Изначально она сомневалась, что терапия действительно будет для нее полезной и даже подумывала прекратить попытки справиться со своими душевными терзаниями. Но в итоге она нашла подходящего профессионала, который научил смотреть на мир иначе и испытывать меньше стресса.

"Изменения случаются не сразу, но однажды ты вдруг реагируешь иначе. И понимаешь, что что-то внутри перестроилось", – написала Виктория в соцсетях.

В результате теперь ей достаточно всего одного сеанса терапии в неделю, чтобы сохранять положительную динамику, хотя до этого она ходила туда в два раза чаще.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", отношения Виктории и Александра Петрова развивались стремительно. По слухам, ради возлюбленной артист бросил свою девушку Стасю Милославскую, с которой встречался несколько лет. Буквально через несколько месяцев он сделал новой пассии предложение, а вскоре у них родился сын.