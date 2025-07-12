Хлои Кардашьян рассказала о неожиданной встрече с НЛО

Знаменитость призналась, что в ее доме случается много паранормальной активности

Одна из сестер Кардашьян призналась, что верит в существование инопланетян и жизни за пределами Земли. По словам Хлои, когда-то с ней произошла неожиданная встреча с НЛО, о которой до сих пор не может забыть.

Модель вспомнила, как ехала на интервью в машине вместе со своей подругой Маликой. Тогда перед ней появился неопознанный объект.

"Я точно знаю, где я была, и я помню, как я закричала и сказала: "О, боже, Малика!" Я не смогла вымолвить ни слова, и эта штука просто исчезла", – вспомнила она.

Хлои утверждает, что регулярно замечает в своем доме следы паранормальной активности. Однажды она даже прибегла к ритуалам по очищению энергии и избавлению от призраков, поскольку как-то ночью почувствовала присутствие внетелесной сущности поблизости. Из-за этого она долго не могла нормально спать.

Кардашьян рассказала, что слышала в своем доме голос мужчины, ее дочь видела маленькую девочку, а также женщину со смешным голосом. По ее мнению, все это – покойники, которые не смогли найти спокойствия и умиротворения.