Витас поддел свою школьную учительницу и рассмешил россиян

Публика поддержала оригинальный юмор знаменитости

Певец Витас опубликовал на своей странице новый пост, который посвятил своей школьной учительница Марии Петровне. Видео он снял в Париже на фоне Эйфелевой башни. Артист указал, что хочет передать привет преподавателю по географии, которая никогда не верила в его успех и говорила, что он ничего не добьется в жизни.

"Вам огромный привет из Англии, я на фоне Египетской пирамиды, а вам всем всего хорошего", – пошутил знаменитость.

Его чувство юмора произвело впечатление на поклонников. Многие поблагодарили Витаса в соцсетях за то, что он поднял им настроение.

"Усердные усилия учительницы географии очевидно дали результаты в географической ориентации",

"Молодец! Результаты на лицо за все пять лет, что ты учился в школе",

"А я сейчас в Шотландии возле Бурдж-Халифа",

– шутят пользователи в ответ.