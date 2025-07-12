Витас поддел свою школьную учительницу и рассмешил россиян

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Певец Витас опубликовал на своей странице новый пост, который посвятил своей школьной учительница Марии Петровне. Видео он снял в Париже на фоне Эйфелевой башни. Артист указал, что хочет передать привет преподавателю по географии, которая никогда не верила в его успех и говорила, что он ничего не добьется в жизни.
"Вам огромный привет из Англии, я на фоне Египетской пирамиды, а вам всем всего хорошего", – пошутил знаменитость.
Его чувство юмора произвело впечатление на поклонников. Многие поблагодарили Витаса в соцсетях за то, что он поднял им настроение.
"Усердные усилия учительницы географии очевидно дали результаты в географической ориентации",
"Молодец! Результаты на лицо за все пять лет, что ты учился в школе",
"А я сейчас в Шотландии возле Бурдж-Халифа",
– шутят пользователи в ответ.
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