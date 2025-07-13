Звезда "Друзей" Энистон спровоцировала слухи о новом романе

Звезда "Друзей" Энистон спровоцировала слухи о новом романе
Фото: соцсети
Последние несколько лет она не заводила любовных отношений

Американскую актрису Дженнифер Энистон заметили во время отдыха на Майорке с мужчиной. Компаньоном голливудской звезды стал привлекательный тренер Джим Кертис, который также называет себя "гипнотерапевтом". По данным СМИ, с ним артистка выглядела счастливой и расслабленной.

Сообщается, что Энистон была подписана на тренера последние два года. Кертис занимается тем, что помогает людям найти любовь и освободиться от прошлых шаблонов. Во время поездки знаменитость познакомила мужчину со своими друзьями, а позже они отправились провести время на яхте.

Это не первый раз, когда пара появляется на публике. В прошлом месяце Энистон и Кертис были замечены в роскошном отеле Ventana Big Sur в Северной Калифорнии. Подобная регулярность совместных встреч спровоцировала слухи об их возможном романе.

Ранее Энистон призналась, что у нее было несколько неудачных попыток ЭКО.

Источник: Daily Mail

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