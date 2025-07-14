Отменяет концерты и закрывает шоу: состояние Келли Кларксон ухудшилось

Артистка переживает тяжелые времена

Карьера знаменитой американской певицы Келли Кларксон находится на грани краха. Недавно она отменила концерт в Лас-Вегасе за полтора часа до выхода на сцену, а ее вечернее шоу на ТВ, вероятно, больше не выйдет на экраны. Всему виной плохое моральное состояние артистки, которая, по сообщениям источников, переживает нервный срыв.

Знакомые говорят, что за кулисами и не перед камерами знаменитость рыдает и отказывается выходить к публике. Она жалуется, что больше не может выносить постоянного напряжения из-за тяжелого графика, пережитого развода и хаоса на съемках. Близкие очень озабочены происходящим и просят Келли сделать паузу.

"Речь идет не об одном шоу. Речь идет о ее благополучии. Мы наблюдаем, как тот, кого мы любим, разрушается под давлением", – говорят ее друзья.

Источники в ТВ-индустрии говорят, что, несмотря на контракт до конца 2025 года, Кларксон может закрыть свою программу из-за плохого морального состояния. По словам одного приближенного к созданию шоу человека, звезда вряд ли вернется на экраны в ближайшее время.