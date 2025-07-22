Всего одна фраза: как Ширвиндт ответил жене на требование бросить театр

Артист славился своими емкими и четкими афоризмами

Брак Александра Ширвиндта считается одним из самых крепких в актерской среде – с Натальей Белоусовой он прожил 67 лет. Однако в этом союзе были свои испытания, которые супругам приходилось проходить в течение жизни.

Например, жена была крайне недовольна тем, сколько времени артист посвящает театру. Известно, что профессия была для него невероятно важна – благодаря этому он в свое время получил предложение занять пост худрука Театра Сатиры. Только Белоусова была категорически против этого. После официального назначения она поставила мужу ультиматум: либо она, либо сатира. На это Ширвиндт ответил емко и в своем стиле.

"Вы обе мне надоели!" – вспомнил слова артиста его друг Юрий Васильев.

Тем не менее, несмотря на разногласия, супругам удалось сохранить брак, а Ширвиндт еще несколько десятилетий трудился на должности художественного руководителя. Коллеги утверждают, что со своей работой артист справлялся прекрасно – благодаря нему в театре была создана атмосфера близости, доверия. По их словам, руководитель делал замечания по-доброму, а если повышал голос, то все понимали, что это только для вида.