Стало известно трагическое прошлое адвоката Прилучного

Несколько лет назад женщина лишилась любимого супруга

Адвокат Оксана Даниелова, которая получила популярность благодаря своей жесткой линии в защите интересов Павла Прилучного, несколько лет пережила личную трагедию. Об этом стало известно благодаря журналистке Алене Мартыновой, которая раскрыла некоторые сведения из прошлого в жизни правозащитницы.

Оказалось, что пять лет назад Даниелова трагически потеряла мужа. Судя по соцсетям, мужчина был предпринимателем и очень любил свою супругу – они вместе много путешествовали и весело проводили досуг. Однако в годы ковида он оказался в питерской больнице, где скончался. Адвокат в результате обвинила во всем медицинский персонал, которые, по ее словам, действовали цинично.

В результате правозащитница создала собственный юридический центр, основная цель которого – помогать пациентам отстаивать свои права. Его она назвала в честь погибшего мужа. Также Даниелова подала в суд на питерскую клинику, но чем закончилось разбирательство – неизвестно. Сейчас, судя по открытым данным, открытый ею центр не работает.