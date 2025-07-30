Комика Хрусталева сняли с рейса за дебош

Комика Хрусталева сняли с рейса за дебош
Фото: АГН "Москва"
Артист вел себя неадекватно и оскорблял пассажиров

Юморист Дмитрий Хрусталев устроил скандал на самолете во время попытки добраться из Калининграда в Москву. По словам очевидцев, знаменитость находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно.

Изначально Хрусталев должен был лететь в бизнес-классе на рейсе авиакомпании "России". Перед посадкой стало ясно, что артист выпил лишнего. Он отказался занимать свое место, начал конфликтовать с бортпроводниками – Дмитрий требовал, чтобы ему оказали особую честь и проводили до его кресла. На отказ ведущий реагировал резко, используя нецензурную брань. 

Сообщается, что такое поведение знаменитость позволял себе не только в адрес экипажа, но также и других пассажиров с детьми. В результате капитан самолета отдал приказ снять конфликтного артиста с рейса – для урегулирования ситуации к трапу вызвали полицейских, которые сопроводили Хрусталева для дальнейшего разбирательства. Из-за его дебоша вылет пришлось задержать на три часа.

Сам артист и его представители никак не комментировали сложившуюся ситуацию. 

Ранее Хрусталев рассказал, как стал новым ведущим КВН.

Источник: URA.RU

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