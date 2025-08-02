Попавшийся на измене бизнесмен намерен подать в суд на Coldplay

Попавшийся на измене бизнесмен намерен подать в суд на Coldplay
Кадр видео
Мужчина хочет добиться компенсации за ущерб

Энди Байрон, бывший гендиректор Astronomer, готовится подать в суд на фронтмена популярной группы Coldplay Криса Мартина после того, как во время концерта коллектива он был пойман на измене и его карьера и личная жизнь пошли под откос.

Адвокаты отмечают, что в этой скандальной ситуации столкнулись сразу два фактора: частная репутация и внезапная публичность. Байрон может попытаться засудить Мартина за то, что он якобы намеренно раскрыл факт из личной жизни бизнесмена, чтобы нанести ему непоправимый ущерб. Однако это еще предстоит доказать, поскольку известный статус экс-гендиректора находится под вопросом.

"В делах, связанных со знаменитостями, юридическое словосочетание "злой умысел" становится модным. И если Байрон считается публичной фигурой по ассоциации, ему нужно будет доказать именно это", – заявили правозащитники.

В действительности Байрон может потребовать от Мартина возместить ущерб из-за того, что его имидж был очернен. Однако вряд ли в этом деле получится добиться успеха, поскольку мужчина добровольно пошел на концерт, который считается публичным мероприятием, и намеренно совершал там романтические действия со своей любовницей.

Источник: Radar Online

"Покончить с ним": в США обозначили точный срок ликвидации Зеленского

Скоро Киев ждут глобальные перемены

Глава Госдепа сделал заявление о войне между Россией и США

Политик указал, что при таком сценарии использование ядерного оружия неизбежно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей