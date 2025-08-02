Попавшийся на измене бизнесмен намерен подать в суд на Coldplay

Мужчина хочет добиться компенсации за ущерб

Энди Байрон, бывший гендиректор Astronomer, готовится подать в суд на фронтмена популярной группы Coldplay Криса Мартина после того, как во время концерта коллектива он был пойман на измене и его карьера и личная жизнь пошли под откос.

Адвокаты отмечают, что в этой скандальной ситуации столкнулись сразу два фактора: частная репутация и внезапная публичность. Байрон может попытаться засудить Мартина за то, что он якобы намеренно раскрыл факт из личной жизни бизнесмена, чтобы нанести ему непоправимый ущерб. Однако это еще предстоит доказать, поскольку известный статус экс-гендиректора находится под вопросом.

"В делах, связанных со знаменитостями, юридическое словосочетание "злой умысел" становится модным. И если Байрон считается публичной фигурой по ассоциации, ему нужно будет доказать именно это", – заявили правозащитники.

В действительности Байрон может потребовать от Мартина возместить ущерб из-за того, что его имидж был очернен. Однако вряд ли в этом деле получится добиться успеха, поскольку мужчина добровольно пошел на концерт, который считается публичным мероприятием, и намеренно совершал там романтические действия со своей любовницей.