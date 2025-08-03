Известного артиста обвинили в избиении жены и приставании к подросткам

Известного артиста обвинили в избиении жены и приставании к подросткам
Фото: MasterMind5991 / wikimedia.org
Супруга знаменитости решила обратиться в суд

Музыканта Микки Мэддена, бывшего басиста группы Maroon 5, обвинили в нападении на жену. Ссора между супругами произошла после того, как женщина предъявила доказательства, что артист приставал к подросткам с непристойными предложениями.

По словам Кейт Боуман, ее муж буквально сошел с ума после того, как она показала ему переписки с девочками-подростками, в которых он делился с ними своими фантазиями об изнасиловании. После этого он схватил жену за руку и ударил о кухонную стойку.

"Он повалил меня на землю и был вне себя от ярости", – сказано в ее заявлении в суд.

В итоге женщине удалось увернуться и сбежать, но супруг ринулся за ней в одном нижнем белье и босиком, догнал и прижал к воротам, пытаясь следом оттащить обратно в дом. Но ему не удалось.

Боуман рассказала, что Мэдден после окончательного побега неоднократно находил ее местоположение и  применял физическое насилие. По ее словам, до свадьбы музыкант никогда не проявлял такого поведения.

Источник: Daily Mail

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