Спортсмен нокаутировал соперника

Бой остановили досрочно – в 12 раунде. Чемпион WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов на турнире в Химках защитил свой титул. Он отправил в нокаут британского боксера Умара Садика. Это был 25 поединок нашего спортсмена. На его счету теперь 23 победы.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", после технического нокаута Садику стало нехорошо – боксеру пришлось вызывать скорую помощь.

В итоге спортсмена увезли в больницу. Видео поединка опубликовано на Ютуб-канале "Ушатайка: Спорт-Экспресс".