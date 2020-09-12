Теннисист Медведев поскандалил с судьями на матче

Теннисист Медведев поскандалил с судьями на матче
Даниил Медведев. Фото: Zhu Wei/Xinhua/www.globallookpress.com
Спортсмен не сдержал эмоций из-за вылета мяча за площадку

Полуфинал US Open, в котором боролись теннисисты Даниил Медведев и Доминик Тим, обернулся скандалом. Россиянин поссорился с судьями прямо во время матча и назвал чемпионат цирком.

Спортсмен стал спорить с судьей из-за вылета мяча за пределы площадки и просил о повторе. Арбитр ему отказал, после чего Медведев зашел на половину корта соперника, чтобы показать след от мяча, и получил предупреждение. Это и разозлило теннисиста.

"US Open – это цирк",

– не сдержал эмоций Медведев. Суперзайзер объяснил: перейдя сетку, спортсмен нарушил правила.

"Ой, простите. Кажется, я кого-то убил, да? Мои извинения",

приводит слова теннисиста Sports.ru. После матча россиянин прокомментировал конфликт с судьями:

"Я просто очень разозлился".

Медведев по-прежнему считает, что не сделал ничего, за что ему могли бы вынести предупреждение. Однако теннисист заключил, что в любом случае так злиться из-за этой ситуации не стоило.

В финал Даниил Медведев не вышел – победу одержал его соперник. В воскресенье он будет играть против Александра Зверева, представляющего Германию.

Карина СИРАЗОВА

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