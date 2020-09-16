"Что вы несете": Ягудин резко высказался о переходе Медведевой к Тутберидзе

Официального подтверждения этому до сих пор нет

Появилась информация, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева будет снова тренироваться у Этери Тутберидзе. Данную новость прокомментировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

"Я понятия не имею, что вы несёте" – отрезал фигурист.  

Также новость о переходе Медведевой к Тутберидзе удивила Алексея Горшкова, президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он заявил, что фигуристка не подавала соответствующие документы, сообщает NEWS.ru. 

Напомним, Тутберидзе была тренером Медведевой на протяжении 11 лет. Однако после Олимпийских игр 2018 года, где Евгения завоевала две серебряные медали, она перешла к специалисту из Канады Брайану Орсеру.

В 2019 году Медведева увезла с чемпионата мира бронзовую медаль. На данный момент 21-летняя фигуристка находится на 13-м месте рейтинга Международного союза конькобежцев, передает РИА "Новости". 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Новое правительство Японии сделало заявление об отношениях с Россией

Преемник Абэ намерен сохранить прежний курс

Приведет к войне: Горбачеву указали на фатальную ошибку

Недочеты политики единственного президента СССР до сих пор отражаются на международных отношениях и грозят кровопролитием

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей