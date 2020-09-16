Официального подтверждения этому до сих пор нет

Появилась информация, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева будет снова тренироваться у Этери Тутберидзе. Данную новость прокомментировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

"Я понятия не имею, что вы несёте" – отрезал фигурист.



Также новость о переходе Медведевой к Тутберидзе удивила Алексея Горшкова, президента Федерации фигурного катания на коньках России. Он заявил, что фигуристка не подавала соответствующие документы, сообщает NEWS.ru.

Напомним, Тутберидзе была тренером Медведевой на протяжении 11 лет. Однако после Олимпийских игр 2018 года, где Евгения завоевала две серебряные медали, она перешла к специалисту из Канады Брайану Орсеру.

В 2019 году Медведева увезла с чемпионата мира бронзовую медаль. На данный момент 21-летняя фигуристка находится на 13-м месте рейтинга Международного союза конькобежцев, передает РИА "Новости".