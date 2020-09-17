Фигуристке Сотсковой грозит жесткое наказание за подделку документов

Фигуристке Сотсковой грозит жесткое наказание за подделку документов
Мария Сотскова. Фото: Naoki Morita/AFLO/www.globallookpress.com
Спортсменка серьезно нарушила антидопинговые правила

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) хочет дисквалифицировать фигуристку Марию Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки. 

Спортсменка объявила о завершении карьеры еще в начале 2020 года, а последние соревнования у нее были в прошлом году. Как передает "Reuters", Сотскова сдала положительный тест на вещество, которое входит в перечень запрещенных. Тогда фигуристка решила подделать медицинскую справку, чтобы оправдать положительный результат. 

В Федерации фигурного катания на коньках России отказались комментировать сложившуюся ситуацию, поскольку на данный момент официальной информации об отстранении Сотсковой на сайте РУСАДА нет. 

Напомним, что 20-летняя фигуристка в 2017 году заняла третье место на чемпионате России. Через год ей удалось завоевать серебро. Спортсменка также выступала на Олимпийских играх 2018 года, заняв тогда 8 место. 

Ранее Мария Сотскова рассказала, почему приняла решение покинуть большой спорт. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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