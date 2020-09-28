Умер заслуженный тренер СССР

Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
620 новости
Тренер подмосковной сборной по гребле на байдарках и каноэ Яков Костюченко умер в Краснодаре. Об этом сообщили журналисты.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", причиной смерти заслуженного тренера СССР стал инсульт.
Костюченко вместе с коллегой создал Училище олимпийского резерва в Бронницах. Среди воспитанников тренера были многие олимпийские чемпионы. Сам Костюченко стал кавалером Олимпийского ордена, он больше 25 лет руководил Спорткомитетом Московской области.
Власти Белоруссии должны самостоятельно найти выход из политического кризиса
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин