Умер заслуженный тренер СССР

Наставника молодежи не стало на 79-м году жизни

Тренер подмосковной сборной по гребле на байдарках и каноэ Яков Костюченко умер в Краснодаре. Об этом сообщили журналисты.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", причиной смерти заслуженного тренера СССР стал инсульт. 

Костюченко вместе с коллегой создал Училище олимпийского резерва в Бронницах. Среди воспитанников тренера были многие олимпийские чемпионы. Сам Костюченко стал кавалером Олимпийского ордена, он больше 25 лет руководил Спорткомитетом Московской области. 

Полина ИВАНОВА

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