Счет открыла выдающаяся лыжница

Накануне, 4 февраля, в Китайской Народный Республике стартовали зимние Олимпийский Игры. Наша страна уже успела отметиться и завоевала почетную медаль. Первой заветную награду в российскую копилку положила знаменитая лыжница Наталья Непряева.



Спортсменка заняла второе место в скиатлоне и порадовала российскую сборную первым серебром. В будущем спортсмены продолжат ожесточенную борьбу за призовые места и рассчитывают доверху заполнить российскую копилку наградами.

К слову, недавно в прессе активно обсуждали лидера России Владимира Путина, который якобы заснул во время прохода сборной Украины на открытии важного спортивного мероприятия.