Спортсмены стали заложниками обстоятельств, уверена политик

Депутат Государственной думы, чемпионка мира по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на недавний скандал, произошедший после триумфального выступления россиянки Камилы Валиевой, которая заняла лидирующую строчку в короткой программе командного турнира на пекинской Олимпиаде.

Как отмечают в медиа, только украинская делегация оставалась сидеть на трибуне после выступления Валиевой – остальные делегации аплодировали стоя. По мнению Журовой, украинским спортсменам могли дать установку со стороны руководства – поэтому они и сидели, чтобы не навлечь на себя лишние неприятности.

Парламентарий уверена, что в действительности спортсменов из Незалежной такое отношение к россиянам не устраивают. Однако те вынуждены мириться с обстоятельствами, чтобы "не получить дома". А так команду поосуждают какое-то время, зато атлеты приедут домой и их будут чествовать как героев – отказались аплодировать россиянам.

Журову задевает сложившаяся ситуация между странами: всегда спортсмены дружили и думать не могли о подобном поведении демонстративного характера. Все обходилось без ссор и интриг.

Украинские спортсменах в микст-зонах давали интервью на русском языке, однако российские медиа раскрутили эту тему, оказав тем медвежью услугу – теперь, уверена Журова, они не станут отвечать на русском.

"Вот мы порадовались, похвалили их, а они наверняка наверняка за такое получили. Безумно неприятно, что спортсменов в это вовлекают", – выразила мнение Журова.

Первую медаль для россиян в Китае завоевала Наталья Непряева, одержавшая второе место в скиатлоне.