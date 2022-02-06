После первого золота России на Олимпиаде разгорелся скандал

После первого золота России на Олимпиаде разгорелся скандал
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Норвежская сборная выступила с обвинениями

Спортсмены Норвегии заявили, что намерены опротестовать победу Александра Большунова в скиатлоне.

Российского лыжника обвиняют в том, что он якобы помешал другому спортсмену. Когда Большунов менял лыжи, он бросил палки. Одна из них упала неудачно, вбок, и оказалась в зоне замены Йоханнеса Клебо из сборной Норвегии.

Момент попал на видео, кадры уже растиражировали СМИ. Телеграм-канал "Вы слушали Маяк" при этом отметил, что в триатлоне за такие действия спортсменов автоматически дисквалифицируют.

Напомним, первое золото Россия взяла на Олимпиаде в воскресенье, 6 февраля. Триумфальную победу одержал Большунов в скиатлоне. Вторую ступень на пьедестале почета тоже занял российский спортсмен – серебро завоевал Денис Спицов.

Ранее в России высказались о реакции украинских спортсменов на выступление Валиевой.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость339812
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После первого российского олимпийского золота - скандал, после победы фигуристов - ненаграждение, потому что нечто "сомнительное" им показалось! Мир вошел в точку бифуркации: никаких сдерживающих центров (( Всё катится вниз.
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