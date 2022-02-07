Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Две представительницы сборной России по женскому хоккею получили положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного тренера команды Евгения Бобарико.
Вирус нашли у Виктории Кулишовой и Ангелины Гончаренко.
Напомним, скандальный матч по женскому хоккею между Россией и Канадой на Олимпиаде в Пекине завершился со счетом 1:6. Сперва канадские спортсменки отказались выходить на лед из-за отсутствия результатов ПЦР-теста у россиянок, однако спустя час сторонам удалось договориться – представительницы обеих команд решили играть в медицинских масках.
Во время третьего периода российские спортсменки получили результаты, после чего продолжили игру без средств защиты.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства