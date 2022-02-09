Церемонию награждения перенесли

Новый скандал вокруг России разразился на Олимпиаде. Как сообщает издание Inside the Games, наш фигурист перед началом Игр якобы сдал сомнительную допинг-пробу.

Именно по этой причине церемония награждения российских спортсменов до сих пор не состоялась.

Напомним, российская сборная ранее досрочно взяла золото в командном турнире. Но торжественного вручения фигуристы пока так и не дождались. О каком конкретно спортсмене, подозреваемом в употреблении допинга, идет речь, не сообщается.

Ранее на российского лыжника Александра Большунова, взявшего первую золотую медаль на Олимпиаде-2022, накинулись с обвинениями норвежские спортсмены. Подробности – в нашем материале.



