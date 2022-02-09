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Новый скандал вокруг России разразился на Олимпиаде. Как сообщает издание Inside the Games, наш фигурист перед началом Игр якобы сдал сомнительную допинг-пробу.
Именно по этой причине церемония награждения российских спортсменов до сих пор не состоялась.
Напомним, российская сборная ранее досрочно взяла золото в командном турнире. Но торжественного вручения фигуристы пока так и не дождались. О каком конкретно спортсмене, подозреваемом в употреблении допинга, идет речь, не сообщается.
Ранее на российского лыжника Александра Большунова, взявшего первую золотую медаль на Олимпиаде-2022, накинулись с обвинениями норвежские спортсмены. Подробности – в нашем материале.
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мне наплевать на их там выигрыши потому что мне спорт НЕ интересен
это как в религии - захотел другую и придумали Христианство
не захотел Христианство придумали ислам
так и там в спорте - не нравится хоккей придумали керлинг))
жду когда придумают гимнастику чтобы все выступали голыми
тоже ведь Другой спорт)) может и гляну)) на ГОЛЫХ
да ладно врать
а если она и вправду сердечница то какой ЦИНИЗМ властей которые эксплуатируют девочку чтобы каталась))
привет хамам тренерам