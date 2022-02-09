Допинг-тест Валиевой дал положительный результат - СМИ

Допинг-тест Валиевой дал положительный результат - СМИ
Камила Валиева. Фото: Lan Hongguang/XinHua/www.globallookpress.com
Из-за этого церемония награждения временно перенесена

Виновницей допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине может быть Камила Валиева. По данным издания Inside the Games, именно ее проба дала положительный результат.

Напомним, церемония награждения победителей в командных соревнованиях была перенесена из-за сомнительных допинг-тестов у российских спортсменов. Источники американских СМИ сообщили, что один из спортсменов получил положительную пробу на наркотики. Предположительно, кто-то из фигуристов якобы употребил легкие запрещенные вещества до соревнований. Кто именно источник указывать не стал.

Сейчас же, как пишет издание, причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде стал допинг-тест Камилы Валиевой. Тем не менее, по данным СМИ, обнаруженное в пробах вещество не способно оказать влияние на спортивные результаты.

Спортсменка откала самую запоминающуюся программу соревнований, став первой женщиной-одиночницей, которой удалось приземлить четверной прыжок на ОИ. 

После выступления Валиевой практически все спортсмены, наблюдающие за ее программой, встали со своих мест с аплодисментами. Сидеть остались лишь представители украинской сборной.

Феноменальное мастерство российской фигуристки отметил Алек Болдуин, который заявил, что Валиева была на льду артисткой, сумевшей показать всем "душераздирающую красоту для этого мира". 

Источник: Inside the Games
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость Германия
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Гость339812
Сначала СМИ писали. что "сомнительный" - теперь уже "положительный")), а вопрос в том, что надо задушить лучших россиян, прчём, как всегда. делают это на слабых - на детях. Потом, передадут медали амерам - их жаба 2 года душила, пока они сидели в локдауне ими же придуманным, россиянки упорно работали! Они 2 года готовили мерзкую месть - ну и скажите, что это не так! Материализаванный дьявол на Земле - это англосаксы.
А буквально полчаса назад извинились за ложную инфо и попросили подождать до 13 часов пекинского времени - препарат кардиологический разрешенный
Влад
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Гость339812
Сначала СМИ писали. что "сомнительный" - теперь уже "положительный")), а вопрос в том, что надо задушить лучших россиян, прчём, как всегда. делают это на слабых - на детях. Потом, передадут медали амерам - их жаба 2 года душила, пока они сидели в локдауне ими же придуманным, россиянки упорно работали! Они 2 года готовили мерзкую месть - ну и скажите, что это не так! Материализаванный дьявол на Земле - это англосаксы.
потом окажется что ничего не было , но осадочек останется.
Гость339824
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Если снимут Валиеву, надо всю нашу сборную вернуть домой и пошил они с этой олимпиадой!
Гость339812
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Сначала СМИ писали. что "сомнительный" - теперь уже "положительный")), а вопрос в том, что надо задушить лучших россиян, прчём, как всегда. делают это на слабых - на детях. Потом, передадут медали амерам - их жаба 2 года душила, пока они сидели в локдауне ими же придуманным, россиянки упорно работали! Они 2 года готовили мерзкую месть - ну и скажите, что это не так! Материализаванный дьявол на Земле - это англосаксы.
Гость339816
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PIPEC
В неустанной заботе
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Ищут там где им надо. А прищуриваются там, где им не надо
1
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