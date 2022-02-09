Из-за этого церемония награждения временно перенесена

Виновницей допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине может быть Камила Валиева. По данным издания Inside the Games, именно ее проба дала положительный результат.

Напомним, церемония награждения победителей в командных соревнованиях была перенесена из-за сомнительных допинг-тестов у российских спортсменов. Источники американских СМИ сообщили, что один из спортсменов получил положительную пробу на наркотики. Предположительно, кто-то из фигуристов якобы употребил легкие запрещенные вещества до соревнований. Кто именно источник указывать не стал.

Сейчас же, как пишет издание, причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпиаде стал допинг-тест Камилы Валиевой. Тем не менее, по данным СМИ, обнаруженное в пробах вещество не способно оказать влияние на спортивные результаты.

Спортсменка откала самую запоминающуюся программу соревнований, став первой женщиной-одиночницей, которой удалось приземлить четверной прыжок на ОИ.

После выступления Валиевой практически все спортсмены, наблюдающие за ее программой, встали со своих мест с аплодисментами. Сидеть остались лишь представители украинской сборной.

Феноменальное мастерство российской фигуристки отметил Алек Болдуин, который заявил, что Валиева была на льду артисткой, сумевшей показать всем "душераздирающую красоту для этого мира".