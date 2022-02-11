Поднять позиции помогла медаль Большунова

Сборная ОКР поднялась на восьмую строчку рейтинга медального зачета Олимпиады в Пекине. Этому помогло серебро лыжника Александра Большунова в гонке на 15 километров.

Как сообщает "МИР 24", всего у наших спортсменов два золота, четыре серебра и шесть бронз. На седьмом месте в зачете китайская сборная, у которой три золотых и три серебряных награды.

Первое место на Олимпийских Играх 2022 пока у Германии, второе занимает Норвегия, а третье – Австрия.