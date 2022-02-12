WP: нападки в адрес Камилы Валиевой - политика ханжей и лицемеров из WADA

WP: нападки в адрес Камилы Валиевой - политика ханжей и лицемеров из WADA
Камила Валиева. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Крупнейшее американское издание неожиданно заступилось за россиянку и резко раскритиковало Всемирное антидопинговое агентство

Камила Валиева, столкнувшаяся с обвинениями в применении запрещенных препаратов со стороны Всемирного антидопингового агентства, совершенно несправедливо обвиняется представителями регулятора, в кадровом составе давно произошла "моральная катастрофа". Об этом пишет обозреватель Салли Дженкинс.

Автор называет действия WADA "псевдопуританскими выкрутасами", направленными на ни в чем не повинную 15-летнюю спортсменку. Камила же демонстрирует аудитории свое мастерство, грацию и настоящее величие фигурного катания. Однако Всемирное антидопинговое агентство не могло не опошлить это прекрасное явление и породило волну слухов.

"История с Валиевой – очередной доказательство сомнительности токсикологии WADA, их произвольного преследования и бесконечных юридических махинаций. Нет ни единого доказательства того, что небольшая доза безвредного препарата под названием триметазидин вдруг дала спортсменке дополнительное преимущество. Нет и доказательств того, что Валиева приняла его умышленно. Однако есть доказательства того, что она уже стала величайшей фигуристкой своего времени", – пишет Дженкинс.

WADA же, совершенно обезумев от собственного противоречия и отсутствия логики, пытается распутать клубок своих непонятных действий. Представленный Камилой образец был получен 25 декабря. Затем он отправился в Стокгольм, где лаборатория должна была его проанализировать в течение десяти дней. По каким-то причинам все заняло два месяца – вполне типичная картина для разгильдяев из WADA.

"Однако кое-кто начал продвигать эту историю, выдавая ее за глобальное преступление против человечества. А WADA с МОК добились неопределенности дальнейшего исхода. И они не способны разобраться в вопросе. Почему? Потому что они – фиктивные структуры, навязанные отдельным спортсменам. Действующие по принципу "сомневаешься – накажи". Чтобы выглядело так, будто они наделены какой-то этикой, которой на самом деле лишены. Система, воплощающая вопиющую несправедливость, отражающая автократичность, которую представляет", – заявляет журналист.

Триметазидин используется против стенокардии и находится в списке запрещенных препаратов WADA. Предполагается, что спортсмены, занимающиеся кардионагрузкой, могут его принимать для некой пользы при пиковой частоте сердечных сокращений. Однако медицинская литература, доказывающая влияние триметазидина на спорт, крайне скудна. Препарат не влияет на коронарный кровоток и не обладает сосудорасширяющими свойствами в состоянии покоя, либо при физическом стрессе спортсмена.

Дженкинс заявила, что система тестирования заслуживает критики, а сама Валиева должна вернуться на лед.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Гость339855
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WADA и MOK не пнятно на каком основании присвоили себе право быть требуналом для спортсменов, да и не только требуналом но и судом, судьёй в происходящем. Возможно они являются потребителями части денежных вознаграждения от спортсменов которым они пробивают победы
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