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Сборная России выиграла золото в эстафете 4х10 километров в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. Для нашей страны это стало первой подобной наградой с 1980 года.
Победу сборной принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Второе место заняли норвежцы, отстав от россиян на 1 минуту.
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