Это четвертая высшая награда сборной на Играх

Сборная России выиграла золото в эстафете 4х10 километров в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. Для нашей страны это стало первой подобной наградой с 1980 года.

Победу сборной принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняли норвежцы, отстав от россиян на 1 минуту.