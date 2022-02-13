Впервые за 40 лет российские лыжники получили золото на Олимпиаде

Это четвертая высшая награда сборной на Играх

Сборная России выиграла золото в эстафете 4х10 километров в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. Для нашей страны это стало первой подобной наградой с 1980 года.

Победу сборной принесли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Второе место заняли норвежцы, отстав от россиян на 1 минуту.

Роман ИГНАТОВ

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