Международный комитет продолжает войну против российской фигуристки

Скандал вокруг знаменитой российской танцовщицы на льду Камилы Валиевой не прекращается. Сегодня, 14 февраля, стало известно, что претензии Международного олимпийского комитета к нашей спортсменки отклонены СAS. Однако эксперты МОК так просто не сдаются. Спустя некоторое время комитет объявил, что в таком случае не станет проводить церемонию награждения и цветочную церемонию во время Олимпиады. Таким образом, борьба с нашей спортсменкой продолжается.

В комитете прямо объявили, что если нога Валиевой попадет на пьедестал, традиционная церемония будет сорвана.

Помимо этого, специалисты Международного олимпийского комитета подчеркнули, что во время Зимних игр в Китайской Народной Республике не будут проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов, который выиграла наша сборная.