МОК отказался награждать фигуристок в случае попадания Валиевой на пьедестал

МОК отказался награждать фигуристок в случае попадания Валиевой на пьедестал
Камила Валиева. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Международный комитет продолжает войну против российской фигуристки

Скандал вокруг знаменитой российской танцовщицы на льду Камилы Валиевой не прекращается. Сегодня, 14 февраля, стало известно, что претензии Международного олимпийского комитета к нашей спортсменки отклонены СAS. Однако эксперты МОК так просто не сдаются. Спустя некоторое время комитет объявил, что в таком случае не станет проводить церемонию награждения и цветочную церемонию во время Олимпиады. Таким образом, борьба с нашей спортсменкой продолжается.

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Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)

В комитете прямо объявили, что если нога Валиевой попадет на пьедестал, традиционная церемония будет сорвана.

Помимо этого, специалисты Международного олимпийского комитета подчеркнули, что во время Зимних игр в Китайской Народной Республике не будут проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов, который выиграла наша сборная.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость340814
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гость
О босс CAНЦЫ отыгрались на девченке. А в лаборатории есть представители РФ? Или мы верим на слово?
нет конечно. там где представители РФ - жди гоуна, обмана и тд
Гость340814
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Гость340436
Тебе и тебе подобным, живущим на спонсировании фарм индустрии спортивных медикаментов не понять, как может страна честно выигрывать. Вот и бесишься. А то что нашли, вообще не понятно зачем было включено в разряд допинга. Мало того, ещё и нашли в минимальной концентрации. Лекарство для сердечников, всё что даёт - не отбросить копыта по сердцу. От куда он у неё конечно узнать бы хорошо, но это ни как не занижает её спортивных достяжений.
если препарат запрещен то не обсуждается нужен он или нет.
его запретили люди, которые грамотнее вас всех вместе взятых.
нашли - пройдите в анус. причем всей сборной.
а лучше всей страной.
Grumbler
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Italiana
Мерзавцы те, кто допустил чтобы в крови нашей спортсменки нашли это запрещенное вещество. Если оно считается запрещенным, то и не нужно его использовать, чтобы не допускать подобного. Наши спортсмены не должны через всё это проходить снова и снова. Они трудятся не покладая рук и готовятся, что есть мочи, к победе, а тут такое.. Нельзя давать повод, чтобы поносили нашу страну и наших спортсменов. Нужно это прекращать!
Мерзавцы, сто пудов! Наверняка ночью прокрались в спальню к девушке и вкололи в вену запрещенку. А Валиева и ее врач не в курсах совсем.
ЗЫ <цензура> не порите! Ну понятно жалко девочку, но все эти истории про то что спортсмены не знают что принимают, смешны. Особенно на таких важных соревнованиях.
Гость340814
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Гость340436
Тебе и тебе подобным, живущим на спонсировании фарм индустрии спортивных медикаментов не понять, как может страна честно выигрывать. Вот и бесишься. А то что нашли, вообще не понятно зачем было включено в разряд допинга. Мало того, ещё и нашли в минимальной концентрации. Лекарство для сердечников, всё что даёт - не отбросить копыта по сердцу. От куда он у неё конечно узнать бы хорошо, но это ни как не занижает её спортивных достяжений.
олимпиада давно не является спортивным соревнованием, а соревнованием производителей допинга.
с добрым утром, рассисянин ! ты отстал от жизни как и вся твоя пидороссия лет на 50.
Гость340436
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Гость340814
МОК конечно опозорился. хватит сопли жевать - выкинуть рашку с олимпиады.
запретить участие лет на 50.
Тебе и тебе подобным, живущим на спонсировании фарм индустрии спортивных медикаментов не понять, как может страна честно выигрывать. Вот и бесишься. А то что нашли, вообще не понятно зачем было включено в разряд допинга. Мало того, ещё и нашли в минимальной концентрации. Лекарство для сердечников, всё что даёт - не отбросить копыта по сердцу. От куда он у неё конечно узнать бы хорошо, но это ни как не занижает её спортивных достяжений.
Italiana
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Гость340353
мерзавцы! МОК в отставку!
И в оставку нужно не МОК, а тех, кто этому позволил случиться.
Italiana
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Гость340353
мерзавцы! МОК в отставку!
Мерзавцы те, кто допустил чтобы в крови нашей спортсменки нашли это запрещенное вещество. Если оно считается запрещенным, то и не нужно его использовать, чтобы не допускать подобного. Наши спортсмены не должны через всё это проходить снова и снова. Они трудятся не покладая рук и готовятся, что есть мочи, к победе, а тут такое.. Нельзя давать повод, чтобы поносили нашу страну и наших спортсменов. Нужно это прекращать!
гость
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О босс CAНЦЫ отыгрались на девченке. А в лаборатории есть представители РФ? Или мы верим на слово?
Гость340814
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МОК конечно опозорился. хватит сопли жевать - выкинуть рашку с олимпиады.
запретить участие лет на 50.
Гость341233
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<цензура>!
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