В допуске фигуристки к Олимпиаде увидели расизм

Бегунья из США Ша’Карри Ричардсон посчитала решение о допуске Камилы Валиевой к Олимпиаде несправедливым. Она сравнила ситуацию российской фигуристки со своей и заявила, что в мировом спорте действует расизм.

Дело в том, что летом темнокожую бегунью Ричардсон дисквалифицировали за то, что она употребляла каннабис. Из-за этого решения девушка не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио, хотя ей прогнозировали медаль. Ситуация для спортсменки стала еще более печальной в связи со смертью матери буквально за неделю до победы на отборе на Олимпиаду.

После того, как стало известно о допуске Камилы Валиевой к Олимпиаде, Ричардсон прокомментировала данное решение. Она заявила, что разница в ее положении и положении Камилы в том, что россиянка белокожая. По ее мнению, именно из-за расизма она не была допущена к выступлениям. Ричардсон добавила, что о допинг-тесте Валиевой стала известно спустя большой промежуток времени, тогда как ее результаты опубликовали в течение недели. Американская бегунья подытожила, что ни одному темнокожему спортсмену бы не позволили выступать в ходе разбирательства по данному делу.

При этом спортсменке США – 21 год, в то время как российская фигуристка имеет статус "защищенной персоны" из-за возраста.

Напомним, что CAS разрешил Камиле Валиевой продолжить участие в Олимпиаде. Об этом решении стало известно 14 февраля.