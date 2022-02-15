В США Валиевой предъявили новые претензии

В США Валиевой предъявили новые претензии
Камила Валиева. Фото: Lan Hongguang/XinHua/www.globallookpress.com
В допуске фигуристки к Олимпиаде увидели расизм

Бегунья из США Ша’Карри Ричардсон посчитала решение о допуске Камилы Валиевой к Олимпиаде несправедливым. Она сравнила ситуацию российской фигуристки со своей и заявила, что в мировом спорте действует расизм. 

Дело в том, что летом темнокожую бегунью Ричардсон дисквалифицировали за то, что она употребляла каннабис. Из-за этого решения девушка не смогла принять участие в Олимпиаде в Токио, хотя ей прогнозировали медаль. Ситуация для спортсменки стала еще более печальной в связи со смертью матери буквально за неделю до победы на отборе на Олимпиаду. 

После того, как стало известно о допуске Камилы Валиевой к Олимпиаде, Ричардсон прокомментировала данное решение. Она заявила, что разница в ее положении и положении Камилы в том, что россиянка белокожая. По ее мнению, именно из-за расизма она не была допущена к выступлениям. Ричардсон добавила, что о допинг-тесте Валиевой стала известно спустя большой промежуток времени, тогда как ее результаты опубликовали в течение недели. Американская бегунья подытожила, что ни одному темнокожему спортсмену бы не позволили выступать в ходе разбирательства по данному делу. 

При этом спортсменке США – 21 год, в то время как российская фигуристка имеет статус "защищенной персоны" из-за возраста. 

Напомним, что CAS разрешил Камиле Валиевой продолжить участие в Олимпиаде. Об этом решении стало известно 14 февраля. 

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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