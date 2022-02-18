МОК готов отменить церемонию награждения командного турнира - СМИ

Комитет склоняется к тому, что мероприятие не состоится

Международный олимпийский комитет, вероятнее всего, отменит церемонию награждения чемпионов и призеров командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх, которые проводятся в Пекине. Об этом стало известно сегодня, 18 февраля.

Как отмечает телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти" со ссылкой на РИА "Новости", ранее в пресс-службе МОК сообщали, что президент комитета Томас Бах встретился с американскими фигуристами, обсудив с ними отмену церемонии.

Тогда же стало известно, что МОК готов предложить в качестве компенсации за неврученные медали американцам олимпийские факелы "в знак уважения атлетам".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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