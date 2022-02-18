Российские хоккеисты вышли в финал Игр-2022 - видео

В матче за золото их ждет сборная Финляндии

Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пекине. Россияне одолели команду Швеции по буллитам.

Полуфинальный матч прошел в упорной борьбе. Основное игровое время закончилось со счетом 1:1. Голы забили Антон Слепышев и Антон Ландер. В дополнительное время соперники не смогли решить, кто из них достоин выйти в финал.

Первая серия буллитов завершилась со счетом 2:2. Третий и решающий гол забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.


Россияне будут защищать статус действующих олимпийских чемпионов 20 февраля в игре с финнами, которые ранее сегодня обыграли сборную Словакии – 2:0.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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