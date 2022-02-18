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Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпийских игр в Пекине. Россияне одолели команду Швеции по буллитам.
Полуфинальный матч прошел в упорной борьбе. Основное игровое время закончилось со счетом 1:1. Голы забили Антон Слепышев и Антон Ландер. В дополнительное время соперники не смогли решить, кто из них достоин выйти в финал.
Первая серия буллитов завершилась со счетом 2:2. Третий и решающий гол забил 20-летний нападающий Арсений Грицюк.
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