"Извращают профессию": взбешенная Загитова ответила на слухи о романе с хоккеистом

"Извращают профессию": взбешенная Загитова ответила на слухи о романе с хоккеистом
Алина Загитова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Чемпионку крайне задел выпад спортивного корреспондента

Поклонники звезды российского фигурного катания Алины Загитовой давно подозревают, что спортсменка состоит в любовных отношениях с хоккеистом, 21-летним форвардом казанского "Ак Барса" Дмитрием Воронковым. И вот буквально недавно скомпрометированная фигуристка разнервничалась из-за одной публикации.

Алина стала с некоторых пор завсегдатаем хоккейных матчей. Публика стала говорить, что дело в Воронкове. А после последнего поражения россиян на Олимпийских играх она расплакалась на трибунах.

Странным образом решил на эту тему пошутить журналист "Спорт-Экспресс" Алексей Шевченко. Тот по неизвестным причинам проехался по спортсменке, выложив в Instagram пост с расплакавшейся Алиной с довольно колкими словами: "Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину".

Загитову такой выпад сильно задел – она выложила в "сториз" скриншот с публикацией Шевченко, намекнув, что сомневается в профессионализме автора, и сообщила, что однажды отказала тому в интервью.

"Извращают профессию таким поведением. Получается, правильно сделала", – написала оскорбленная фигуристка.

Позднее Шевченко извинился и отредактировал пост, но, как гласит неписанный закон Интернета, сказанного уже не воротишь.

Новость подхватили остальные ресурсы – "Комсомолка" решила позвонить другу детства Воронкова, с которым тот держит связь. Удивительно, но тот не стал комментировать любовные похождения близкого человека. Молодой человек лишь уточнил, что никогда не обсуждает с Димой его личную жизнь – да и сам спортсмен особо не говорлив в этом плане.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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