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УЕФА приняла решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона 21/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Об этом стало известно сегодня, 25 февраля.
Президент организации Александер Чеферин провел в пятницу внеочередное заседание исполкома, где было решено перенести мероприятие в связи с военной операцией российской армии на территории Украины.
Известно, что финал Лиги пройдет на полях парижского стадиона "Стад де Франс". В последний раз там принимали финал в 2006 году, когда "Барселона" обыграла лондонский "Арсенал" со счетом 2:1.
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