Попытки смешать спорт с политикой не прекращаются

Сегодня, 28 февраля, стало известно об очередном ударе, который представители "просвещенного" Запада намерены нанести по Российской Федерации. При этом под раздачу также попадет Белоруссия. Речь идет о скандальном заявлении представителей Международного олимпийского комитета.



Так, в этой организации подчеркнули, что из-за ситуации вокруг украинского государства, российские и белорусские спортсмены должны быть лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

По мнению некоторых спортивных деятелей, удар по атлетам станет справедливым "наказанием" для России, которая осмелилась встать на защиту донбасских республик.