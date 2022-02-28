МОК затребовал внести россиян и белорусов в черный список международных соревнований

МОК затребовал внести россиян и белорусов в черный список международных соревнований
Фото: depositphotos.com
Попытки смешать спорт с политикой не прекращаются

Сегодня, 28 февраля, стало известно об очередном ударе, который представители "просвещенного" Запада намерены нанести по Российской Федерации. При этом под раздачу также попадет Белоруссия. Речь идет о скандальном заявлении представителей Международного олимпийского комитета.

Так, в этой организации подчеркнули, что из-за ситуации вокруг украинского государства, российские и белорусские спортсмены должны быть лишены возможности выступать на международных соревнованиях.

По мнению некоторых спортивных деятелей, удар по атлетам станет справедливым "наказанием" для России, которая осмелилась встать на защиту донбасских республик.

Источник: Международный олимпийский комитет ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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