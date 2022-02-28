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Сегодня, 28 февраля, стало известно об очередном ударе, который представители "просвещенного" Запада намерены нанести по Российской Федерации. При этом под раздачу также попадет Белоруссия. Речь идет о скандальном заявлении представителей Международного олимпийского комитета.
Так, в этой организации подчеркнули, что из-за ситуации вокруг украинского государства, российские и белорусские спортсмены должны быть лишены возможности выступать на международных соревнованиях.
По мнению некоторых спортивных деятелей, удар по атлетам станет справедливым "наказанием" для России, которая осмелилась встать на защиту донбасских республик.
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