Российских паралимпийцев хотят отстранить от Игр-2022 в Пекине

Команду могут вывезти рейсовым бортом

Спортсмены российской паралимпийской сборной не смогут принять участие на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине. Свыше 70 атлетов находятся в КНР, и сейчас организаторы решают вопрос об их отправке домой.

В Международном паралимпийском комитете заявили, что российская и белорусская сборная допущены лишь в нейтральном статусе – без флага и гимна. Однако на этот раз МПК не разрешил даже использовать музыку Чайковского.

В Центре спортивной подготовки заявили, что четыре года команда надеялась выступить и показать себя. Однако теперь решается вопрос об отправке всей команды домой. Хотя чартеры не предусмотрены. По ряду данных, спортсмены вернутся рейсовым бортом, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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