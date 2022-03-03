Сына акционера "Уралкалия" сняли с соревнований

Американская команда Формулы-1 "Хаас" решила заменить россиянина Никиту Мазепина на бразильца Пьетро Фиттипальди, о чем сообщили немецкие журналисты.

Известно, что бразильский гонщик сядет за руль уже на втором зимнем тесте "Формулы", который пройдет в Бахрейне в период с 10 по 12 марта.

Мазепин не может сесть за болид из-за санкционных мер со стороны британского регулятора UK Motorsport, который вынес соответствующий запрет в отношении граждан России и Белоруссии, участвующих в соревнованиях. А в конце февраля "Хаас" отказался размещать на болиды логотипы "Уралкалия", акционером которого является отец Никиты Дмитрий Мазепин, а также цвета российского триколора в своей ливрее.