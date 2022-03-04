Спортсмена уже обвинили в предательстве

Российский теннист, первая ракетка мира в одиночном разряде Дмитрий Медведев решил по неизвестным причинам убрать из описания к своему профилю соцсети Instagram российский флаг. На ситуацию обратили внимание уже многие медиа.

Если раньше в описании профиля известного спортсмена стоял эмодзи с флагом Российской Федерации, то теперь подобное описание на странице Медведева отсутствует. Ситуацию осветила журналистка Кимберли Гивант, указавшая в социальных сетях, что россиянин решил по непонятным причинам удалить из описания госсимволику своей страны. Гивант попросила у представителей спортсмена прокомментировать ситуацию, однако те сообщили, что намерены оставить вопрос без ответа.

Несмотря на отсутствие комментариев со стороны агентов спортсмена, некоторые издания успели сделать собственные выводы: так, "Царьград" уже записал Медведева в ряды "не русских" и "предателей". Однако в публикации затем говорится, что неясно, связано ли решение спортсмена удалить эмодзи с российским флагом из-за проведения спецоперации РФ на Украине.

В конце февраля Медведев стал первой ракетной мира, пополнив список российских спортсменов из лидеров рейтинга ATP. До этого первые места в списке занимали Марат Сафин, который трижды становился бесспорным лидером рейтинга, а также Евгений Кафельников, более месяца удерживавший лидерство в 1999 году.

Ранее Медведев пришел в ярость из-за провокационного вопроса чилийского журналиста, который поинтересовался у спортсмена: что тот думает по поводу того, что россияне несут на себе некое "клеймо обманщиков". Многие предположили, что репортер таким образом намекал на скандал с WADA.