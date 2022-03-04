Теннисист Медведев удалил из своего профиля в соцсетях российский флаг

Теннисист Медведев удалил из своего профиля в соцсетях российский флаг
Даниил Медведев. Фото: Xin Yuewei/www.globallookpress.com
Спортсмена уже обвинили в предательстве

Российский теннист, первая ракетка мира в одиночном разряде Дмитрий Медведев решил по неизвестным причинам убрать из описания к своему профилю соцсети Instagram российский флаг. На ситуацию обратили внимание уже многие медиа.

Если раньше в описании профиля известного спортсмена стоял эмодзи с флагом Российской Федерации, то теперь подобное описание на странице Медведева отсутствует. Ситуацию осветила журналистка Кимберли Гивант, указавшая в социальных сетях, что россиянин решил по непонятным причинам удалить из описания госсимволику своей страны. Гивант попросила у представителей спортсмена прокомментировать ситуацию, однако те сообщили, что намерены оставить вопрос без ответа.

Несмотря на отсутствие комментариев со стороны агентов спортсмена, некоторые издания успели сделать собственные выводы: так, "Царьград" уже записал Медведева в ряды "не русских" и "предателей". Однако в публикации затем говорится, что неясно, связано ли решение спортсмена удалить эмодзи с российским флагом из-за проведения спецоперации РФ на Украине.

В конце февраля Медведев стал первой ракетной мира, пополнив список российских спортсменов из лидеров рейтинга ATP. До этого первые места в списке занимали Марат Сафин, который трижды становился бесспорным лидером рейтинга, а также Евгений Кафельников, более месяца удерживавший лидерство в 1999 году.

Ранее Медведев пришел в ярость из-за провокационного вопроса чилийского журналиста, который поинтересовался у спортсмена: что тот думает по поводу того, что россияне несут на себе некое "клеймо обманщиков". Многие предположили, что репортер таким образом намекал на скандал с WADA.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Захарова рассказала о плане Запада уничтожить все российское

В Москве не верят заявлениям из Вашингтона о возможной отмене санкций

В Чехии заявили о предательстве Украины со стороны "лицемерного" Запада

Вашингтон сделал из Киева врага Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей