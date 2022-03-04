Канадский тренер "Авангарда" отказался покидать Россию

Наставник омичей заявил, что его волнует только подготовка команды

Главный тренер хоккейного клуба "Авангард", канадец Боб Хартли пока что не планирует уезжать из России. Наставник омской команды заявил, что в ближайшее время у него точно не предвидится планов выехать из Балашихи, где базируется клуб.

Хартли заявил, отвечая на вопрос журналистов, что "личные вопросы" его не волнуют – подопечные должны побороться за Кубок Гагарина, ведь у них получилось выйти в плей-офф. Сейчас все мысли Боба – только вокруг подготовки спортсменов к серии против "Ак Барса".

В пресс-службе "Авангарда" же отказались давать комментарии по поводу высказываний Боба. В настоящее время команда в полном составе занята подготовкой к предстоящей серии, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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