Наставник омичей заявил, что его волнует только подготовка команды

Главный тренер хоккейного клуба "Авангард", канадец Боб Хартли пока что не планирует уезжать из России. Наставник омской команды заявил, что в ближайшее время у него точно не предвидится планов выехать из Балашихи, где базируется клуб.

Хартли заявил, отвечая на вопрос журналистов, что "личные вопросы" его не волнуют – подопечные должны побороться за Кубок Гагарина, ведь у них получилось выйти в плей-офф. Сейчас все мысли Боба – только вокруг подготовки спортсменов к серии против "Ак Барса".

В пресс-службе "Авангарда" же отказались давать комментарии по поводу высказываний Боба. В настоящее время команда в полном составе занята подготовкой к предстоящей серии, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".