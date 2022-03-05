В России арестована олимпийская чемпионка из США за провоз наркотиков

В России арестована олимпийская чемпионка из США за провоз наркотиков
Фото: Pan Yulong / XinHua / www.globallookpress.com
Американскую баскетболистку поймали в "Шереметьево" еще в феврале

В московском аэропорту "Шереметьево" арестована олимпийская чемпионка из США, баскетболистка Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. В отношении американки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба на своей странице в телеграм-канале.

"В феврале 2022 года спортсменка, прилетевшая в Москву из Нью-Йорка, прошла через "зеленый" коридор. Служебная собака Шереметьевской таможни обозначила, что в ручной клади гражданки США возможно находятся наркотики", – говорится в релизе.

После того, как была просканирована сумка американки, таможенники обратили внимание на вейпы. Специалисты установили, что в картриджах к ним находится жидкость с гашишным маслом.


В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в значительном размере". Отмечается, что по ней американка может сесть на срок от 5 до 10 лет.

Грайнер играет в екатеринбургском УГМК с 2015 года. 31-летняя баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой (Игры-2016 в Рио-де Жанейро, Игры-2020 в Токио)  и двукратной чемпионкой мира в составе национальной сборной США.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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