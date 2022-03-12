На Играх-2022 определился досрочный победитель

Китайская спортивная сборная одержала досрочную победу на Паралимпийских играх в Пекине. За день до окончания всех состязаний в копилке у спортсменов 17 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовых медалей, сообщает "Интерфакс".

На втором месте оказалась Украина с 10 золотыми, 10 серебряными и 8 бронзовыми медалями – выйти на первые позиции во время последнего дня соревнований спортсмены не смогут.

На третьем месте Канада, у которой в копилке 8 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Российская сборная в Паралимпиаде-2022 не участвовала из-за отстранения после начала спецоперации на Украине.