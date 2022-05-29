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Большая беда случилась во время традиционного марафона в Ярославской области. Там один из участников забега умер в нескольких метрах от финиша. Печальными новостями поделился глава российского субъекта Михаил Евраев.
Врио губернатора сообщил, что трагедия случилась с опытным марафонцем, который часто участвовал в спортивных мероприятиях в разных городах России.
По предварительным данным, у мужчины начались проблемы с сердцем. Медицинские специалисты постарались спасти атлета, однако он скончался на месте.
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