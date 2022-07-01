Вратаря сборной России по хоккею увезли в военкомат - СМИ

Вратаря сборной России по хоккею увезли в военкомат - СМИ
Иван Федотов. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Спортсмена задержали за уклонение от армии

25-летнего российского хоккеиста, вратаря ЦСКА и члена национальной сборной Ивана Федотова задержали в Петербурге, пишет Baza, ссылаясь на собственные источники. Согласно приведенным данным, хоккеист подозревается в уклонении от прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Сотрудники полиции доставили Федотова в один из военкоматов.

Как отмечает источник, карьера Федотова в ЦСКА складывалась весьма удачно – в минувший сезон вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина. Весной сообщал, что намерен оставить красноармейцев и перейти в "Филадельфию Флайерз".

1 июля, однако, Федотова задержали – медиа утверждают, что из-за уклонения от армии.

Несколькими месяцами ранее появилась информация, что Федотов уже собирался подписывать контракт с "Филадельфией".

Источник: Baza ✓ Надежный источник
новости партнеров

Роковой момент на переговорах в Мадриде позволил Финляндии и Швеции попасть в НАТО

Встреча могла обернуться полным провалом

В России придумали способ мгновенно уничтожить американские HIMARS на Украине

Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей