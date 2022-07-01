Спортсмена задержали за уклонение от армии

25-летнего российского хоккеиста, вратаря ЦСКА и члена национальной сборной Ивана Федотова задержали в Петербурге, пишет Baza, ссылаясь на собственные источники. Согласно приведенным данным, хоккеист подозревается в уклонении от прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Сотрудники полиции доставили Федотова в один из военкоматов.

Как отмечает источник, карьера Федотова в ЦСКА складывалась весьма удачно – в минувший сезон вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина. Весной сообщал, что намерен оставить красноармейцев и перейти в "Филадельфию Флайерз".

1 июля, однако, Федотова задержали – медиа утверждают, что из-за уклонения от армии.

Несколькими месяцами ранее появилась информация, что Федотов уже собирался подписывать контракт с "Филадельфией".