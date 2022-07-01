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25-летнего российского хоккеиста, вратаря ЦСКА и члена национальной сборной Ивана Федотова задержали в Петербурге, пишет Baza, ссылаясь на собственные источники. Согласно приведенным данным, хоккеист подозревается в уклонении от прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Сотрудники полиции доставили Федотова в один из военкоматов.
Как отмечает источник, карьера Федотова в ЦСКА складывалась весьма удачно – в минувший сезон вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина. Весной сообщал, что намерен оставить красноармейцев и перейти в "Филадельфию Флайерз".
1 июля, однако, Федотова задержали – медиа утверждают, что из-за уклонения от армии.
Несколькими месяцами ранее появилась информация, что Федотов уже собирался подписывать контракт с "Филадельфией".
Встреча могла обернуться полным провалом
Если этого не сделать, конфликт может затянуться надолго