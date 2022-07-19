Море цветов и толпы болельщиков: в Москве простились с тренером Георгием Ярцевым

Море цветов и толпы болельщиков: в Москве простились с тренером Георгием Ярцевым
Георгий Ярцев. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Легендарный спортсмен скончался на 75-м году жизни

Сегодня, 19 июля, в академии футбольного клуба "Спартак" прошла траурная церемония прощания со знаменитым российским тренером Георгием Ярцевым. Смерть легендарного спортивного деятеля стала огромным ударом для его поклонников, родных, коллег, да и всех, кто как-то связан с футболом.

Проводить культового тренера пришли футболисты "Спартака". Спортсмены принесли с собой красные и белые розы – главные цвета этого футбольного клуба. Гроб покойного утопал в ярких бутонах. Трогательные кадры публикует "Пятый канал".

Также дань памяти знаменитому тренеру отдали многочисленные болельщики. Безутешные почитатели выдающегося таланта тренера также принесли с собой красные и белые цветы.

В траурной церемонии приняли участие коллеги, безмерно уважавшие покойного Георгия Ярцева при жизни. Проводить знаменитость в последний путь пришел бывший тренер сборной Борис Игнатьев и нынешний руководитель команды Гильермо Абаскаль.

Отпевание Георгия Ярцева состоится в храме Воскресения Христова в Сокольниках, вечный покой знаменитый спортивный деятель обретет на Троекуровском кладбище.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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