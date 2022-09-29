В «Кубке Кремля – Гордость России!» примут участие 106 пар

Ни одна московская осень не обходится без триумфального турнира по спортивным бальным танцам, который организуется президентом Российского Танцевального Союза (РТС) Станиславом Поповым при поддержке генерального партнера "Газпромбанк". На этот раз Государственный Кремлевский Дворец 22 октября примет "Кубок Кремля – Гордость России!".



Это будет второй турнир в истории российского танцевального спорта. Первый был проведен в апреле в поддержку наших спортсменов и зарубежных танцоров, которые несмотря на все "политические перипетии" выбирают танец и соперничество лишь на паркете в достойной и конкурентной борьбе.

На протяжении более двадцати пяти лет кремлевские турниры были и остаются турнирами по приглашению. На этот раз стандарт и латину исполнят сто шесть пар – это будут профессиональные спортсмены, любители и пары, танцующие Про-Эм (это направление многим известно по любимому многолетнему телепроекту "Танцы со звездами", когда профессиональный спортсмен выступает со своим учеником, который в осознанном, более взрослом возрасте начал заниматься бальными танцами).

Станислав Попов: "В нашей стране достаточно высокопрофессиональных пар во всех категориях и мы не можем провести турнир для всех, так как Кремлевская площадка имеет свои ограничения по времени. В этот раз мы сделали более тщательный отбор и пригласили только те пары, которые определились согласно их рейтингу по участию в российских и международных соревнованиях, тех в которых смогли принять в это не простое для всех нас время. Нас поддерживают пары из стран СНГ – это чемпионы из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и Армении. В турнире ПРО латина выступят дуэты из Румынии и Грузии. Судейская панель будет представлена известными арбитрами не только нашей страны, но и Италии, Индонезии, Латвии, Эстонии и др. Шесть часов запланированных пяти турниров, в которых должны определиться свои чемпионы, будут не только напряженными по накалу и красоте исполнения танца, но и станут ярким, эмоционально окрашенным спортивно-светским событием!"





Безусловно профессиональная панель латиноамериканских танцев будет представлена лучшими российскими парами! Болельщики в ожидании, уже ставшей для многих любимой парой, которая с каждым турниром добавляют в свой арсенал все новые и новые титулы… выступления Кирилла Белорукова и Валерии Айдаевой. Их достижения за этот год обеспечивают им лидерство на предстоящем Кубке Кремля – это и чемпионы России 2022, и финал UK в январе, и вице-чемпионство на танцевальном фестивале в Блэкпуле в мае этого года. И совсем самая недавняя сентябрьская победа в Калифорнии в турнире Embassy Ballroom Championships – второе место! Пара выступила на столько достойно, уступив первое место действующим чемпионам мира, что многие специалисты единогласно отметили, что у Кирилла и Валерии были все шансы стать победителями этого соревнования. Красивый танец покажут и вице-чемпионы России – Владимир Литвинов и Ольга Николаева, их также всегда поддерживает большая армия поклонников. На юбилейном Кубке мира в январе они смогли выйти в финал и занять шестое место, что было не просто, так как высокорейтинговые мировые пары из США и Великобритании танцевали этот турнир.

По-особенному напряженными будут турниры и для любителей как в латиноамериканской, так и европейской программах. Каждый раз хочется отметить, что "любитель" – это, такое, условное обозначение, ограниченное возрастом спортсменов. Их профессионализм и исполнение танца на столько высоки, что зрители порой не могу провести эту грань. Энергия и эмоции, которые они дарят, исполняя нежную и романтичную румбу или экспрессивный пасадобль, заставляют зрителей на столько полюбить юных спортсменов, что с каждым последующим их появлением на паркете создается твердая уверенность за будущее российского спортивного бального танца.





Станислав Попов: "10 сентября в Тюмени был проведен "Супер Кубок России" для любителей в рамках танцевального фестиваля "Золотые ворота Сибири". По шесть лучших пар РТС соревновались в стандарте и латине, также подготовив для конкурса и шоу-номер. Это был интересный турнир, более похожий на концертную программу. Такой формат очень понравился и болельщикам, и судьям. Чемпионами "Супер Кубка" в латиноамериканской программе стали Михаил Попов и Анастасия Дубровская, в европейской – Илья Головченко и Кристина Богославская. Все эти 12 пар, участники тюменского события, конечно же, продолжат свое соперничество и 22 октября уже на кремлевском паркете, а мы непременно будем с интересом за ними наблюдать, ведь в их результатах и распределение пьедестала играет порой всего лишь один бал!"

Гостей вечера обязательно по традиции ждут показательные выступления именитых спортсменов, только живая музыка двух оркестров, танцы для зрителей, украшенный живыми цветами зал, элегантно сервированные столы и неповторимый конферанс Станислава Попова, который в этом году отметил свой 75-летний Юбилей и продолжает свою активную деятельность под своим девизом "Танцуйте и будьте счастливы!".