Подмосковная спортсменка готова биться за Россию на ЧМ по джиу-джитсу

Знаменитая россиянка согласна выступать в нейтральном статусе

Титулованная чемпионка мира по джиу-джитсу Оксана Москаленко поприветствовала решение Международной федерации по этому виду борьбы по отмене отстранения граждан нашей страны от соревнований под своей эгидой.

Девушка объявила, что не против выступить в нейтральном статусе, если ей дадут соответствующее разрешение представители Министерства спорта Российской Федерации.

Именитая жительница Наро-Фоминского городского округа Московской области объявила, что готова биться за честь своей страны, если обстоятельства позволят ей отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где в конце октября-начале ноября состоится чемпионат мира по джиу-джитсу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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