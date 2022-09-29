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Титулованная чемпионка мира по джиу-джитсу Оксана Москаленко поприветствовала решение Международной федерации по этому виду борьбы по отмене отстранения граждан нашей страны от соревнований под своей эгидой.
Девушка объявила, что не против выступить в нейтральном статусе, если ей дадут соответствующее разрешение представители Министерства спорта Российской Федерации.
Именитая жительница Наро-Фоминского городского округа Московской области объявила, что готова биться за честь своей страны, если обстоятельства позволят ей отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где в конце октября-начале ноября состоится чемпионат мира по джиу-джитсу, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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Альянс готов сделать это при одном условии