Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: «Кубок Кремля нас буквально спасает последние два года»

Участники турнира по латиноамериканским танцам среди профессионалов рассказали о том, как изменилась их профессиональная жизнь в последние два года

22 октября в Москве пройдет турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля — гордость России!". Организатор – президент Российского Танцевального Союза (РТС), заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер мероприятия – "Газпромбанк" (АО). Информационный партнер – издание "Утро.ру".



"Мы были рады, что у нас случилась эта возможность представлять Россию и РТС на чемпионате Европы 2022"

Кирилл: Так получилось, что в чемпионате Европы в этом году из российских дуэтов только мы принимали участие. Он проходил в Португалии, городе Портимао. Основной трудностью добраться туда была логистика, а также цены на билеты. Прямых рейсов не было. Мы рассматривали вариант полета через Турцию, что весьма дорого было, либо через Финляндию или Эстонию. Но Финляндия была до определенного момента закрыта для туристов, только за две недели до соревнования ее открыли, и мы приняли окончательное решение ехать на чемпионат Европы через эту страну.

Татьяна: Чемпионат Европы был проведен на высоком уровне. Организация, зал, атмосфера все соответствовало статусу турнира. О чем мы действительно беспокоились, так это о том, будут ли какие-либо провокации в наш адрес. Но никаких негативных слов со стороны публики нам не было сказано. Танцоры других стран тоже вели себя политкорректно, дружелюбно. В интернете потом, конечно, была немножко другая атмосфера.

Кирилл: Это был наш первый финал на чемпионате Европы, что, безусловно, вдвойне приятно, учитывая все сложности с посещением заграничных турниров сейчас. Мы были рады, что нам представилась возможность выступить и представлять Россию и РТС.

"Раньше мы пытались планировать на год вперед, а теперь боимся планировать на день вперед"

Кирилл: Несмотря на то, что заметно поменялся турнирный ритм жизни танцоров, рабочий график у нас остался прежним. Мы в таком же режиме продолжаем тренироваться. Единственное, что изменилось – планирование. Сейчас среди ребят ходит такая шутка: раньше мы пытались планировать на год вперед, а теперь боимся планировать на день вперед. Вот сейчас, к сожалению, нам пришлось принять решение отказаться от поездки в Лондон в связи с трудностями перелета. Мы очень хотели, были готовы к выступлению на английских турнирах, но в итоге вынуждены были практически в последний момент отказаться.

"О том, что готовятся какие-то новые турниры в России мы пока не слышали"

Кирилл: 22 октября будем танцевать на "Кубке Кремля – Гордость России!", затем в ноябре выступим на ежегодном турнире в Петербурге, где будут представлены профессионалы. Это Russian Open Dance Festival. Его проводят наши руководители Евгений Смагин и Полина Казаченко. Уже второй год проходит это событие. О том, что готовятся какие-то новые турниры в России мы пока не слышали ничего. Хотя были бы приятно удивлены и рады этому.

Татьяна: К сожалению, турниров для профессионалов все-таки не так много пока у нас в стране. В этом смысле Кубок Кремля нас буквально спасает последние два года.

"Не позволяйте сломать свой внутренний стрежень"

Кирилл: Мы бы хотели пожелать, чтобы в период сложного времени каждый изо всех сил поддерживал то, во что он верит, не позволял сломать свой внутренний стрежень. И всем ребятам, кто будет участвовать в турнире "Кубок Кремля – Гордость России!", желаем погрузиться полностью на этот вечер в атмосферу великолепного праздника танца.