Кубок Кремля – Гордость России! Здесь хочется быть артистом

В Кремле прошел традиционный танцевальный турнир

Традиционный осенний танцевальный турнир прошел в минувшую субботу в Москве, в Кремлевском дворце. Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.



Подтверждая свое название "Кубок Кремля – Гордость России!", турнир собрал всех ведущих танцоров страны и тех гостей, кто смог добраться из других стран. Дуэты, выступающие в категориях профессионалов, любителей и Про-Эм (профессионал танцует с любителем) разыграли в рамках грандиозного праздника пять кубков. Профессионалы боролись за награды в соревновании по латиноамериканским танцам. Любители и пары ProAm боролись за престижный кремлевский трофей как в латине, так и в европейской программе.





Сражения на паркете длились шесть часов, не давая зрителям расслабиться. Настоящий танцевальный марафон хоть и вымотал изрядно участников, но все же воспринимался ими больше как праздник, чем как спортивное соревнование. Этому способствовала восхитительная атмосфера, царившая на паркете и в зале Кремлевского дворца.

О своих ощущениях от турнира рассказали финалисты Кубка Кремля в категории профессионалов в латиноамериканской программе (четвертое место) Кирилл Воронин и Татьяна Косенко.





Татьяна: Сегодня замечательное настроение. Мы очень любим танцевать в Кремле, наслаждаемся каждый раз, когда сюда попадаем.

Кирилл: Я всякий раз восхищаюсь великолепной организацией, тем, что пары приезжают все потрясающие. Нам всё очень нравится. И получается всё гораздо лучше, чем обычно. Мы себе на сегодня ставили задачу показать свой танец. Не стараться соперничать с кем-то, а танцевать для себя.

Татьяна: Наслаждаться и действительно продемонстрировать то, что мы умеем.

Кирилл: В Кремле это не спортивные соревнования, это целый праздник, это особенное мероприятие, это абсолютно другая атмосфера. Здесь не хочется быть спортсменом, здесь хочется быть артистом. В зале сидит несколько столов из Санкт-Петербурга. Там есть наши ученики, наши друзья. Они за нас болеют, так как мы сами из Питера.

Татьяна: Есть друзья из Новосибирска, которые приехали специально на Кубок Кремля, посмотреть на ведущие пары мира.

Кирилл: Каждый турнир в Кремле особенный, все начинается с того момента, как мы садимся в поезд. Здесь абсолютно уникальная атмосфера. На кремлевских турнирах всегда запоминаются слова Станислава Попова, которые произносятся по какому-то особому поводу, все его фразы, которые посвящены событиям и времени, в котором мы сейчас живем.

Татьяна: К сожалению, сейчас крупные турниры получается танцевать не часто. Потому что нет такой возможности у нас в России пока что. Но "Кубок Кремля – Гордость России!" нас "спасает" сегодня!





Настоящим подарком стал Кубок Кремля и для зарубежных пар. Танцоры из Казахстана Едьдан Тлеубергенов и Яна Богаш приехали чтобы впервые выступить в качестве профессионалов на знаменитом кремлевском паркете. Впечатления от турнира у них остались самые восторженные.



Яна: В Кремле мы уже не первый раз танцуем. Впервые выступали здесь на чемпионате мира по шоу. Тогда мы танцевали шоу по стандарту. А сегодня участвуем в турнире по латиноамериканским танцам среди профессионалов. В этой категории мы танцевали сегодня первый раз.

Ельдан: Нам очень нравится атмосфера. Классно! Давно хотели сюда попасть, потанцевать латину под живую музыку. Мы полтора года не выступали на турнирах, поэтому просто вернуться на соревнования уже очень значимо. Почувствовать себя вместе с Яной на паркете с музыкой, попробовать себя в новой категории. Хотели сегодня показать максимально лучший свой танец. Ощутить, насколько прибавили, насколько успешно движемся вперед.

Яна: Этот турнир – особенный, тут живая музыка, своя неповторимая атмосфера, великолепный ведущий.

Ельдан: Кремлевский турнир – это история. И классно быть частью истории.

Яна: Больше всего сегодня впечатлили зрители. Они очень тепло поддерживают, болеют за каждого.

Ельдан: Если будет возможность, мы всегда будем ездить на Кубок Кремля, потому что это мечта. Была мечта, она сбылась. Теперь надо идти дальше. Попадать в финалы. Быть первыми из Казахстана, кто туда попадет. Скоро полетим в Ассен на чемпионат мира. Будем к нему сейчас активно готовиться.





Финалы всех пяти турниров оказались невероятно красивыми. Сильнейшие пары порадовали публику и заставили судей поломать головы, определяя лучших из лучших. Среди профессионалов ими стали Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Причем Кирилл в этот вечер выиграл еще один кубок в турнире Про-Эм вместе со своей ученицей Мариной Максимовой.

Сильнейшими среди любителей в латине стали Михаил Попов и Анастасия Дубровская, а в европейской программе первое место присудили паре Александра Борисова и Софии Щипской. Как и Кирилл Белоруков, Александр Борисов стал победителем в двух номинациях – второй кубок он выиграл вместе с Эльвирой Усмановой в турнире Про-Эм стандарт.