В историческом матче Месси смог обыграть французов, которые бились до последнего

Аргентина завоевала кубок чемпионата мира по футболу, который прошел в 2022 году в Катаре.

По итогам основного времени с овертаймами Франция смогла выровнять счет, составивший 3:3. В серии пенальти, однако, команда Мбаппе уступила аргентинцам со счетом 4:2.

На счету Аргентины это третья победа – до этого она побеждала на чемпионатах мира в 1978 и 1986 годах. Франция же была обладателем чемпионского кубка на предыдущем мундиале в 2018 году, который прошел в России.