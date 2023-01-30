Победа Белоруссии в теннисе привела к неожиданным последствиям для России

Победа Белоруссии в теннисе привела к неожиданным последствиям для России
Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
МОК может пересмотреть подход к допуску спортсменов на состязания

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Australian Open. Второе место заняла россиянка Елена Рыбакина, которая выступала за Казахстан. Такие результаты привели к неожиданному решению МОК, который ранее предлагал разрешить участвовать гражданам Белоруссии и России на Олимпиаде, но в том случае, если они не выражают публичную поддержку спецоперации и не задействуются в политических мероприятиях. 

В России называли такое предложение неприемлемым. По словам министра спорта Олега Матыцина, в спорте нет места для спекуляций на тему политики. Победа Соболенко и Рыбакиной, судя по всему, заставила МОК пересмотреть свое требование.

В организации снова заявили, что поддерживают выступление россиян и белоруссов на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, поскольку эта концепция "хорошо зарекомендовала себя во время Australian Open". Раннее глава комитета Томас Бах говорил, что в курсе позиции Украины, которая пытается добиться международной изоляции России и ее граждан. Однако, передает его слова телеканал "360", нельзя дискриминировать и исключать отдельных спортсменов из соревнований даже в условиях военных конфликтов.

Как отмечает МИР 24, в финале открытого чемпионата в Австралии впервые в истории оказались только представители стран Содружества. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
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